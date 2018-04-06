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Єврокомісія пообіцяла допомогу Україні у газовій суперечці з РФ

П'ятниця, 6 квітня 2018, 13:50

Європейська комісія допоможе Україні у виконанні рішень Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу.

Про це заявив глава Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми допомагатимемо Україні у виконанні рішень Стокгольмського арбітражу. Також допомагатимемо Україні у проведенні переговорів щодо транзиту газу після завершення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом", - сказав Рісторі.

"Транзит важливий для України в частині доходів, але він важливий і для ЄС у контексті диверсифікації шляхів постачань", - додав представник Єврокомісії.

Раніше Єврокомісія заявляла про готовність брати участь та виступати посередником у процесі з врегулювання газової ситуації між Україною та Росією.

Як повідомлялося, Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не дотримується своїх договірних зобов’язань щодо транзиту газу, а також відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. 

Нагадаємо, 1 березня ПАТ "Укртрансгаз" повідомив, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході до ГТС України, що відповідало хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.

Також  "Газпром" повернув "Нафтогазу" авансовий платіж, сплачений українською стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за передоплатою. У Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне рішення.

3 березня російський "Газпром" заявив про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Європейська правда

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