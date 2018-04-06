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У Сєвєродонецьку чоловік накрив тілом гранату і загинув від вибуху

П'ятниця, 6 квітня 2018, 14:21
У Сєвєродонецьку чоловік накрив тілом гранату і загинув від вибуху

У Сєвєродонецьку Луганської області чоловік вчинив самогубство, підірвавши себе гранатою РГД-5.

Про це повідомляє у Facebook речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

За її словами, трагедія сталася 5 квітня пізно ввечері біля кафе на проспекті Гвардійському. 54-річний чоловік з гранатою в руці крикнув перехожим, що в них є 3 секунди, аби сховатися, кинув собі під ноги гранату і накрив її своїм тілом. Пролунав вибух, самогубець загинув.

Поліцейські, що прибули на місце події, знайшли там корпус ще однієї гранати - Ф-1 - з запалом і без кільця.

Як повідомила Погукай у коментарі телеканалу "112 Україна", схоже на те, що чоловік спочатку хотів підірватися однією гранатою, а потім, коли вона чомусь не спрацювала, - іншою.

Речниця поліції сказала також, що особа самогубця встановлена, але ці дані - таємниця слідства. Мотиви та причини трагедії з'ясовуються.

 
 

Українська правда
Теми: Луганська областьнадзвичайна подія
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