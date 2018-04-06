Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ отримала доступ до результатів перевірки декларацій Углави

П'ятниця, 6 квітня 2018, 16:32

Печерський райсуд Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до матеріалів результатів повної перевірки електронних декларацій першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави за 2015 і 2016 роки.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Таке рішення було ухвалене ще 19 лютого, проте опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень тільки 5 квітня.

У документі повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що Углава  під час прийняття на державну службу до НАБУ, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо відсутності в нього громадянства іншої держави, що надало йому можливість в подальшому обійняти посаду першого заступника Директора НАБУ.

Крім того зазначається, що Головне слідче управління ГПУ 31 січня направило листа до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням надати завірені копії матеріалів проведеної повної перевірки та результати прийнятого рішення щодо заступника директора НАБУ.

Проте у НАЗК відповіли, що не бачать підстав надавати такі дані без рішення суду. Тож слідчим було подане відповідне клопотання.

Слідчий суддя дав згоду ГПУ на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали був визначений в один місяць.

Повідомляється, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Як повідомляли, в березні 2017 року Генпрокуратура почала проводити розслідування стосовно першого заступника директора НАБУ Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.

У свою чергу НАБУ почало розслідувати фальсифікацію Генпрокуратурою справи проти першого заступника директора бюро Углаву.

Сам Углава заявляв, що вважає розслідування ГПУ тиском на НАБУ.

У січні 2018 року НАЗК винесло припис директору НАБУ внесено стосовно його заступника Гізо Углави за результатами перевірки декларацій останнього за 2015 та 2016 роки.

Повідомлялося, що НАЗК встановило, що у  декларації за 2015 рік Углава не відобразив об’єкт нерухомості, який на кінець звітного періоду належав члену його сім’ї на праві власності, а у декларації за 2016 рік зазначив інформацію, що не відповідає дійсності в частині розміру доходу, який нарахований йому у вигляді заробітної плати.

Також в агентстві зазначають, що Углава неналежно відобразив  у деклараціях інформацію щодо вартості нерухомого майна на дату набуття у власність у гривні, невірно зазначив дату набуття у власність членом його сім’ї автомобіля, а також суму грошових активів такого члена сім’ї, що розміщені на рахунку в банку.

Українська правда
Теми: судГенпрокуратураНАБУгромадянстводекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
суд
У голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного Суду
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Останні новини
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
Усі новини...
Реклама: