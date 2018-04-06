ГПУ отримала доступ до результатів перевірки декларацій Углави

Печерський райсуд Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до матеріалів результатів повної перевірки електронних декларацій першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави за 2015 і 2016 роки.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Таке рішення було ухвалене ще 19 лютого, проте опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень тільки 5 квітня.

У документі повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що Углава під час прийняття на державну службу до НАБУ, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо відсутності в нього громадянства іншої держави, що надало йому можливість в подальшому обійняти посаду першого заступника Директора НАБУ.

Крім того зазначається, що Головне слідче управління ГПУ 31 січня направило листа до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням надати завірені копії матеріалів проведеної повної перевірки та результати прийнятого рішення щодо заступника директора НАБУ.

Проте у НАЗК відповіли, що не бачать підстав надавати такі дані без рішення суду. Тож слідчим було подане відповідне клопотання.

Слідчий суддя дав згоду ГПУ на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали був визначений в один місяць.

Повідомляється, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Як повідомляли, в березні 2017 року Генпрокуратура почала проводити розслідування стосовно першого заступника директора НАБУ Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.

У свою чергу НАБУ почало розслідувати фальсифікацію Генпрокуратурою справи проти першого заступника директора бюро Углаву.

Сам Углава заявляв, що вважає розслідування ГПУ тиском на НАБУ.

У січні 2018 року НАЗК винесло припис директору НАБУ внесено стосовно його заступника Гізо Углави за результатами перевірки декларацій останнього за 2015 та 2016 роки.

Повідомлялося, що НАЗК встановило, що у декларації за 2015 рік Углава не відобразив об’єкт нерухомості, який на кінець звітного періоду належав члену його сім’ї на праві власності, а у декларації за 2016 рік зазначив інформацію, що не відповідає дійсності в частині розміру доходу, який нарахований йому у вигляді заробітної плати.

Також в агентстві зазначають, що Углава неналежно відобразив у деклараціях інформацію щодо вартості нерухомого майна на дату набуття у власність у гривні, невірно зазначив дату набуття у власність членом його сім’ї автомобіля, а також суму грошових активів такого члена сім’ї, що розміщені на рахунку в банку.