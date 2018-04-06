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Російські олігархи потрапили під санкції через ворожі дії їхнього уряду – США

П'ятниця, 6 квітня 2018, 17:18

США ввели нові санкції проти російських олігархів і чиновників, а також компаній, через агресивну діяльність Росії у світі.

Про це заявив глава Мінфіну Стівен Мнучін, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Російський уряд залучений до різноманітних ворожих дій у всьому світі, серед яких триваюча окупація Криму та провокації насильства на сході України, забезпечення Асада (президента Сирії Башара Асада. - Ред.) засобами і зброєю, якими вони бомблять своїх же мирних жителів, спроби підірвати західні демократії і проведення шкідливої кібердіяльністі", - сказав Мнучін.

За його словами, російський уряд відповідальний за непропорційне збагачення олігархів і владних еліт.

"Російські олігархи і еліти, які отримують прибуток від цієї корумпованої системи, відтепер не будуть ізольованими від наслідків дестабілізуючої діяльності їхнього уряду", - додав глава Мінфіну США.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

У санкційний список, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг.

Європейська правда

Теми: олігархиСШАРосія
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