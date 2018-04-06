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Парубій очікує до літа прийняти закон про нацбезпеку

П'ятниця, 6 квітня 2018, 18:22

Верховна Рада України до кінця весни ухвалить у другому читанні та в цілому проект закону про національну безпеку.

Такі сподівання висловив голова українського парламенту Андрій Парубій у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я переконаний, що цієї весни ми ухвалимо закон", - сказав він.

Спікер зазначив, що ухвалення закону про нацбезпеку буде важливе і для реформування сектора безпеки, і для інтеграції України в НАТО.

Парубій нагадав, що Україна взяла на себе зобов'язання до 2020 року привести сектор безпеки у відповідність до стандартів НАТО.

Він також додав, що в 2019 році в Україні збереться Парламентська асамблея НАТО.

Як відомо, 5 квітня Верховна Рада України затвердила в першому читанні президентський проект закону (№8068) про національну безпеку.

Документ передбачає, що фундаментальними національними інтересами є інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір, сферу безпеки, набуття членства в ЄС та НАТО.

У проекті закону прописано порядок президентського, парламентського, громадського контролю за органами національної безпеки.

Законопроект також пропонує закріпити, що обсяг витрат на фінансування сектора безпеки і оборони України має становити не менше ніж 5% запланованого ВВП, з яких не менше ніж 3% - на фінансування сил оборони.

Теми: Верховна РадаПарубій
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