Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-"начальника служби тилу ОРДО" ув'язнили на 5 років

П'ятниця, 6 квітня 2018, 20:30

Апеляційний суд м. Києва засудив до 5 років позбавлення волі так званого "начальника служби тилу ОРДО" Д. Купріяна.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"За результатами судового розгляду матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням громадянина України Д. Купріяна, направленого до суду Генеральною прокуратурою України, останнього визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений з червня по вересень 2014 року перебував на контрольованій бойовиками ОРДО частині Донецької області. Він став членом бойовиків і зайняв посаду так званого "начальника служби тилу ОРДО".

Засуджений виконував вказівки колишнього так званого "Міністра оборони ОРДО" Ігоря Гіркіна та брав активну участь у діяльності бойовиків.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: