Екс-"начальника служби тилу ОРДО" ув'язнили на 5 років

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 20:30

Апеляційний суд м. Києва засудив до 5 років позбавлення волі так званого "начальника служби тилу ОРДО" Д. Купріяна.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"За результатами судового розгляду матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням громадянина України Д. Купріяна, направленого до суду Генеральною прокуратурою України, останнього визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений з червня по вересень 2014 року перебував на контрольованій бойовиками ОРДО частині Донецької області. Він став членом бойовиків і зайняв посаду так званого "начальника служби тилу ОРДО".

Засуджений виконував вказівки колишнього так званого "Міністра оборони ОРДО" Ігоря Гіркіна та брав активну участь у діяльності бойовиків.

Українська правда
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