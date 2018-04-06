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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 6 квітня 2018, 21:07

У водіїв-новачків будуть відбирати права назавжди, Wizz Air повернувся до Харкова, а Ryanair полетить до Берліна, США ввела санкції проти російських бізнесменів, Дніпропетровську область хочуть перейменувати в Січеславську - новини, які обговорювали 6 квітня.

Про водійські посвідчення. Кабінет міністрів постановив не повертати перше посвідчення водія, вразі якщо той здійснив правопорушення і був позбавлений права керувати транспортним засобом.

Про авіацію. Лоукост-авіаперевізник Wizz Air 5 квітня почав виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Харків" і запустив новий рейс в Дортмунд.

А лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ-Берлін з вересня 2018 року.

Про депутатську недоторканість. Конституційний суд призначив розгляд законопроекту про скасування депутатської недоторканості на 11 квітня.

Про санкції проти РФ. Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Україна планує синхронізувати санкції проти Російської Федерації із США.

Про консулів. Україна запропонує Російській Федерації спрямувати консулів до Ростова-на-Дону.

Про "Північний потік - 2". Проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", який Росія планує прокласти в обхід території України, не сприяє диверсифікації поставок газу до Європи, і не буде підтриманий Європейською комісією.

Про Січеславську область. Позафракційний депутат Андрій Денисенко наступного тижня планує зареєструвати у Верховній Раді пропозицію перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську.

Про Скрипаля. Отруєний у Великій Британії колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль більше не перебуває у критичному стані.

Про правильну боротьбу з корупцією. Суд у Південній Кореї засудив до 24 років ув’язнення та штрафу колишню президента країни Пак Кин Х’є, визнавши її винною у хабарництві та зловживанні владою.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаавтосанкціїСШАРосія
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