Клімкін: Важливо, щоб ЄС синхронізував із США санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що тепер важливо, щоб ЄС синхронізував санкції проти РФ зі США.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні я дякую адміністрації США, конгресу та всім причетним за розширення санкцій США проти фігурантів "кремлівського списку" та дуже сподіваюсь, що це справді початок перемоги над країною, яка порушує всі можливі правила та принципи цивілізованого світу", - зазначив міністр.

"Тепер дуже важливо, щоб і Євросоюз не стояв осторонь і синхронізував санкції проти РФ зі США", - наголосив Клімкін.

Наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

До списку Мінфіну США потрапили й російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів.

Шведський економіст Андерс Ослунд, який був одним із консультантів "кремлівського списку", заявив, що спочатку список укладала команда експертів, але пізніше чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ із адміністрації президента РФ.

6 квітня Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

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