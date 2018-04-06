МЗС РФ про санкції: не залишимо їх "без жорсткої відповіді"

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не залишають нові санкції Сполучених Штатів "без жорсткої відповіді".

Про це йдеться у заяві відомства.

"Зрозуміло, не залишимо нинішній і будь-який новий антиросійський випад без жорсткої відповіді. Однак, перш за все, хотіли б порадити Вашингтону швидше позбутися ілюзій, що з нами можна розмовляти мовою санкцій", - йдеться у заяві.

Крім того, у російському МЗС наголосили, що жодні заходи не відвернуть Росію від обраного курсу.

"Як не раз відзначали, ніякі заходи тиску не відвернуть Росію з обраного курсу. Вони лише демонструють нездатність США домогтися поставлених цілей і консолідують російське суспільство", - стверджують в МЗС РФ.

Наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

До списку Мінфіну США потрапили й російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів.

Шведський економіст Андерс Ослунд, який був одним із консультантів "кремлівського списку", заявив, що спочатку список укладала команда експертів, але пізніше чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ із адміністрації президента РФ.

6 квітня Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

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