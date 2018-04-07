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Псевдомінера столичної станції метро засудили до 3 років

Субота, 7 квітня 2018, 09:13

Оболонський райсуд Києва засудив до 3 років з іспитовим терміном у 1.5 роки чоловіка, який у лютому анонімно повідомив про вибухівку на станції метро "Оболонь". 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, чоловік повідомив про "мінування", перебуваючи напідпитку.

Під час обстеження станції метро вхід та вихід пасажирів обмежили, правоохоронці евакуювали близько 100 осіб. Жодних небезпечних предметів під час перевірки виявлено не було, нагадали у поліції. 

Поліцейські встановили особу "мінера" та затримали його вдома. Незадовго до анонімного дзвінка 24-річний мешканець Київської області вже був у поліцейському відділку, де на нього склали адмінпротокол за вчинення насильства у сім’ї. За словами зловмисника, повідомлення про вибухівку він зробив з хуліганських мотивів.

Чоловіка засудили за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК. 

Теми: Київметрополіція
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