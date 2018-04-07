Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євпаторійському "депутату" світить 10 років - прокуратура

Субота, 7 квітня 2018, 10:05
Євпаторійському депутату світить 10 років - прокуратура

Максимальне покарання, яке зараз може бути застосоване до депутата так званого "Євпаторійської міської ради" Сергія Осьмініна - позбавлення волі на термін до 10 років.

Про це повідомив начальник управління нагляду за кримінальним провадженням Прокуратури АРК Ігор Поночовний, пише "Крим. Реалії".

"Зараз йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, обрали запобіжний захід, будемо відпрацьовувати його епізод", - повідомив Поночовний.

За його словами, дії "депутата", спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення державної влади - не остаточна кваліфікація і у ході досудового розслідування прокуратура АР Крим може змінити кваліфікацію дій Осьмініна.

"У ході досудового розслідування його дії будуть остаточно кваліфіковані перед завершенням досудового розслідування, тому ще можлива зміна кваліфікації", - зазначив представник прокуратури АРК.

3 квітня 2018 року Служба безпеки затримала у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом депутата так званої "Євпаторійської міської ради".

5 квітня "депутату" обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
прокуратура
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: