Євпаторійському "депутату" світить 10 років - прокуратура

Максимальне покарання, яке зараз може бути застосоване до депутата так званого "Євпаторійської міської ради" Сергія Осьмініна - позбавлення волі на термін до 10 років.

Про це повідомив начальник управління нагляду за кримінальним провадженням Прокуратури АРК Ігор Поночовний, пише "Крим. Реалії".

"Зараз йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, обрали запобіжний захід, будемо відпрацьовувати його епізод", - повідомив Поночовний.

За його словами, дії "депутата", спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення державної влади - не остаточна кваліфікація і у ході досудового розслідування прокуратура АР Крим може змінити кваліфікацію дій Осьмініна.

"У ході досудового розслідування його дії будуть остаточно кваліфіковані перед завершенням досудового розслідування, тому ще можлива зміна кваліфікації", - зазначив представник прокуратури АРК.

3 квітня 2018 року Служба безпеки затримала у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом депутата так званої "Євпаторійської міської ради".

5 квітня "депутату" обрали запобіжний захід - тримання під вартою.