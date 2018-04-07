ДПСУ: Бойовики встановили "таксу" за швидкий перетин лінії розмежування

Бойовики вимагають плату у громадян за прискорений перетин лінії розмежування з території, непідконтрольної Україні.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Останнім часом спостерігається нерівномірність пасажиропотоку через КПВВ, особливо "Новотроїцьке". Громадяни прибувають значними партіями раз на півгодини-годину на особистому автотранспорті і в автобусах. Самі подорожуючі зазначають, що таку ситуацію створюють представники НЗФ: за пришвидшення руху вони вимагають плату", - йдеться у повідомленні.

Про таку ж ситуацію громадяни, які вимушено лишаються на тимчасово окупованій території, пишуть у соцмережах.

"Громадяни описують "такси" бойовиків за пришвидшений проїзд та умови, в яких доводиться перетинати лінію зіткнення", - зазначають у ДПСУ.

Зокрема, у повідомленнях зазначається, що водії маршрутних автобусів, які курсують через КПВВ, "діляться з "прикордонниками ДНР" - 1000 рублів з маршрутки та 50 - за кожного пасажира".

"Перед Великодніми святами пасажиропотік стає більш інтенсивним. Українські прикордонники неодноразово стикалися з ситуаціями, коли незадовго до закриття КПВВ з тимчасово окупованої території прибувала значна кількість громадян. У разі потреби збільшується кількість прикордонних нарядів, аби громадяни мали змогу швидше перетнути лінію розмежування і не лишилися у "сірій зоні" після закриття КПВВ", - зазначили у прикордонній службі.