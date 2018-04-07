В Одесі знайшли зброю та боєприпаси, які могли використати для провокацій

В Одесі вилучили велику кількість вогнепальної зброї та боєприпасів, які могли бути використані для здійснення провокацій у місцях масового скупчення людей.

Про це 7 квітня повідомили у Службі безпеки України.

"Правоохоронці провели масштабну операцію із вилучення із обігу незаконної зброї та боєприпасів. Зокрема, під час проведення 9 обшуків було вилучено пістолет Макарова, 2 пістолети Вальтер, гвинтівка Мосіна, пістолет-кулемет, карабін, понад 1000 патронів різного калібру та заготовки для виготовлення кустарної вогнепальної зброї", - зазначили в СБУ.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 263 КК, тривають невідкладні слідчі дії.

Комплекс заходів з виявлення зброї та боєприпасів, завезених на Одещину контрабандою та з району проведення АТО, триває.