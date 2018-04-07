З початку "великоднього перемир’я", встановленого з опівночі 30 березня, бойовики здійснили понад 230 обстрілів позицій сил АТО, неодноразово застосувавши зброю, заборонену "мінськими угодами".

Про це йдеться у заяві прес-центр штабу АТО від 7 квітня.

"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують ігнорувати домовленості Тристоронньої контактної групи щодо повного припинення вогню на період Великодніх свят. Штаб АТО закликає ватажків окупаційної адміністрації РФ припинити обстріли, збройні провокації та надати можливість мирним мешканцям прифронтових сіл та містечок у спокої та мирі провести Воскресіння Христове", - заявили у штабі.

Також у штабі повідомили, що на період Великодніх свят режим перетину лінії розмежування спрощено, де це дозволяє оперативна обстановка, на 72 години, починаючи з 8:00 7 квітня.

Йдеться про визначені населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.

"У подальшому перетин лінії розмежування здійснюватиметься встановленим порядком, відповідно до вимог чинного законодавства України", - зазначили у штабі АТО.

Раніше заяву Тристоронньої контактної групи про Великоднє перемир'я підтримали лідери країн нормандської четвірки, у тому числі і президент РФ.

За даними прес-секретаря представника України у ТКГ Леоніда Кучми, за період з 30 березня до 2 квітня з боку НЗФ ОРДЛО/РФ було зафіксовано 101 обстріл, з них 93 - прицільні.

"Великоднє перемир'я", яке підтримали лідери країн "Нормандської четвірки", тривало лише 10 хвилин ", - зазначила Дарка Оліфер.