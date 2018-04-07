За безпекою на Великдень слідкуватимуть понад 2 тисячі силовиків

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Субота, 7 квітня 2018, 11:58

У Києві 7-8 квітня для забезпечення правопорядку та безпеки громадян під час святкування Великодня біля релігійних закладів нестимуть службу майже 1700 правоохоронців. 

Про це повідомили у столичному главку поліції.  

"Богослужіння з нагоди святкування Великодня проходитимуть у 140 культових спорудах... Окрім святкових богослужінь у столиці будуть також проходити загальноміські урочистості. У місцях проведення масових заходів, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені посилено патрулюватимуть наряди поліції", - зазначають правоохоронці. 

Теми: святкування поліція
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