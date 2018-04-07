За безпекою на Великдень слідкуватимуть понад 2 тисячі силовиків

У Києві 7-8 квітня для забезпечення правопорядку та безпеки громадян під час святкування Великодня біля релігійних закладів нестимуть службу майже 1700 правоохоронців.

Про це повідомили у столичному главку поліції.

"Богослужіння з нагоди святкування Великодня проходитимуть у 140 культових спорудах... Окрім святкових богослужінь у столиці будуть також проходити загальноміські урочистості. У місцях проведення масових заходів, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені посилено патрулюватимуть наряди поліції", - зазначають правоохоронці.

Зазначимо, на Великдень у Києві роботу громадського транспорту буде продовжено: в ніч на 8 квітня метрополітен та наземний транспорт працюватимуть на 1 годину довше, а 8 квітня розпочнуть роботу на 1 годину раніше.

З 5:00 до 10:00 8 квітня буде збільшено кількість одиниць громадського транспорту, який проходить біля місць проведення богослужінь.