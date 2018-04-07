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Румунія дала добро на відкриття прикордонного пункту з Україною

Субота, 7 квітня 2018, 12:50

Уряд Румунії схвалив відкриття прикордонного пункту Ісакча (Румунія) - Орлівка (Україна).

Відповідний документ, який підписала прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, оприлюднив заступник голови Одеської облради Юрій Дімчогло, пише Інтерфакс-Україна. 

Згідно з документом, на території прикордонного пункту також розміститься румунська митниця.

Українське ТОВ "Поромний комплекс Орлівка" та румунська компанія "МБС-Інвест" за підтримки англійських і кіпрських інвесторів планують спорудити поромну переправу через Дунай між Орлівкою та Ісакчею. Українська сторона мала намір інвестувати в проект 5 млн. євро, румунська - 20 млн. євро. 

Будівництво поромних комплексів Ізмаїл-Тульча (Румунія) і Орлівка (Ренійський район Одеської області) - Ісакча було внесено до концепції Державної цільової регіональної програми розвитку українського Придунав'я у грудні 2013 року.  

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонРумунія
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