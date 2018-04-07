Штаб: Бойовики відправили в Україну БПЛА-камікадзе з вибухівкою

Бойовики спрямували з непідконтрольної території України в напрямку н.п. Верхньоторецьке безпілотник, який було начинено вибухівкою та містив заряд не менше 1 кілограма пластичної речовини.

ЯК повідомили у прес-центрі штабу АТО, залишки саморобного безпілотника було виявлено неподалік позицій сил АТО 6 квітня.

За даними військових, БПЛА було зібрано на основі поліпропіленової труби, де містилася капсула із бойовою речовиною та електродетонатором, що приводився у дію внаслідок зіткнення безпілотника з об’єктом.

За попередніми оцінками, апарат був запрограмований на ураження цілі за раніше введеними координатами та виконував політ в автоматичному режимі.

"Відповідно до даних оцінки місцевості та положення літального апарату встановлено, що БПЛА рухався у напрямку н.п.Верхньоторецьке, але впав у полі. Заряд пластичної вибухової речовини, який становив не менше одного кілограма, не здетонував", - зазначили у штабі.

Рештки БПЛА готують до передачі працівникам Нацполіції для проведення розслідування, зазвичай у таких випадках відкривається справа за ст.258 "Терористичний акт, зазначили у штабі.

фото - прес-центр штабу АТО

"Факт застосування противником БПЛА-камікадзе є спробою вчинення на території, підконтрольній Україні, терористичного акту проти мирного населення із непередбаченими наслідками за ступенем важкості. Це свідома спроба розхитати й дестабілізувати ситуацію у прифронтовому Верхньоторецькому у період Великодніх свят", - заявили у штабі АТО.