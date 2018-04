У Канаді автобус із хокеїстами-юніорами потрапив у ДТП: 14 загиблих

У Канаді автобус із юніорською хокейною командою зіткнувся з вантажівкою, в результаті 14 людей загинули, ще 14 госпіталізовано.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на канадську поліцію.

Аварія сталася в провінції Саскачеван у п'ятницю приблизно о 17:00 за місцевим часом (23:00 GMT, 02:00 за Києвом).

За даними поліції, в автобусі перебувало 28 людей, включаючи водія. 14 з них загинули, інші 14 доставлені до лікарні. Троє з госпіталізованих перебувають у критичному стані.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття тим, кого торкнулася ця трагедія.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08