У Канаді автобус із хокеїстами-юніорами потрапив у ДТП: 14 загиблих

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Субота, 7 квітня 2018, 15:52

У Канаді автобус із юніорською хокейною командою зіткнувся з вантажівкою, в результаті 14 людей загинули, ще 14 госпіталізовано.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на канадську поліцію.

Аварія сталася в провінції Саскачеван у п'ятницю приблизно о 17:00 за місцевим часом (23:00 GMT, 02:00 за Києвом).

За даними поліції, в автобусі перебувало 28 людей, включаючи водія. 14 з них загинули, інші 14 доставлені до лікарні. Троє з госпіталізованих перебувають у критичному стані.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття тим, кого торкнулася ця трагедія.

Юніорська хокейна команда Humboldt Broncos, що грає в юнацькій хокейній лізі Саскачевану, їхала на плей-офф проти Nipawin Hawks.

У її командному списку показані гравці у віці від 16 до 21 років.

Українська правда
Теми: Канада
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