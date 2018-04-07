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Волкер вимагає в РФ і бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ

Субота, 7 квітня 2018, 17:30
Волкер вимагає в РФ і бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер вимагає в РФ і підтримуваних нею бойовиків припинити залякування і погрози спостерігачам ОБСЄ.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Росія і підтримувані нею бойовики на сході України повинні припинити погрожувати чи залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати Мінські домовленості, під якими вони підписалися" - написав Волкер.

Таким чином Волкер відреагував на інцидент, який стався 5 квітня біля окупованого населеного пункту Кременець неподалік Донецька, коли бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ запускати безпілотник і погрожували їм зброєю.

Європейська правда

Теми: СШАОБСЄДонбас
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