Волкер вимагає в РФ і бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер вимагає в РФ і підтримуваних нею бойовиків припинити залякування і погрози спостерігачам ОБСЄ.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Росія і підтримувані нею бойовики на сході України повинні припинити погрожувати чи залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати Мінські домовленості, під якими вони підписалися" - написав Волкер.

Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE_SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ