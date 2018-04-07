Волкер вимагає в РФ і бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ

411 переглядів
Субота, 7 квітня 2018, 17:30

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер вимагає в РФ і підтримуваних нею бойовиків припинити залякування і погрози спостерігачам ОБСЄ.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Росія і підтримувані нею бойовики на сході України повинні припинити погрожувати чи залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати Мінські домовленості, під якими вони підписалися" - написав Волкер.

Таким чином Волкер відреагував на інцидент, який стався 5 квітня біля окупованого населеного пункту Кременець неподалік Донецька, коли бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ запускати безпілотник і погрожували їм зброєю.

Європейська правда

Теми: США ОБСЄ Донбас
powered by lun.ua
По темі
Трамп почав підготовку до можливого допиту у Мюллера - CNN 7 квітня 2018, 07:00
У Конгресі США представили проект про санкції проти РФ у справі Скрипаля 7 квітня 2018, 01:26
Санкції США не вплинуть на зустріч Трампа з Путіним – Білий дім 6 квітня 2018, 23:01
Усі новини
Головні новини
Волкер вимагає в РФ і бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ
У Канаді автобус із хокеїстами-юніорами потрапив у ДТП: 14 загиблих
Гройсман пропонує посилити закон "Маски-шоу стоп"
Бойовик влаштував стрілянину на блокпосту: поранень зазнала цивільна
Усі новини
соцмережі

Що про вас знає Twitter і як це перевірити

Відео

6 фільмів квітня