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Трамп наказав тримати нелегальних іммігрантів під вартою

Субота, 7 квітня 2018, 18:19
Трамп наказав тримати нелегальних іммігрантів під вартою

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум із дорученням завершити політику, відому як "впіймав – звільни", за якою іммігрантів, що потрапили в країну нелегально, звільняють з-під варти на час очікування судового слухання щодо свого статусу.

Як повідомляє "Голос Америки", меморандум було підписано в п'ятницю.

У ньому Трамп попросив міністра оборони Джима Меттіса скласти список військових об’єктів, які можуть бути використані для затримання таких іммігрантів.

Також президент США наказав Міністерству внутрішньої безпеки в координації з іншими агентствами через 45 днів підготувати звіт з описом усіх заходів, які були вжиті для виконання цього розпорядження.

Раніше міністр юстиції Джефф Сешнс заявив, що стосовно осіб, які незаконно перетнули кордон США, буде проводиться політика "нульової терпимості".

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, в період з березня 2017 року по березень 2018-го кількість незаконних перетинів кордону збільшилася на 203%, а з лютого по березень цього року – на 37%. Сешнс назвав ситуацію на американсько-мексиканському кордоні "неприйнятною".

У середу Трамп розпорядився дислокувати на південному кордоні США частини Національної гвардії для боротьби з нелегальною імміграцією.

Теми: ТрампСШАміграція
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