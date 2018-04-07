АТО: 17 обстрілів, поранено військового

Від початку доби в зоні АТО зафіксовано 17 ворожих обстрілів. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів бойовики обстріляли українські укріплення поблизу Авдіївки та Водяного, а з великокаліберних кулеметів – позиції оборонців Гнутового.

Крім цього, протитанковий ракетний комплекс окупанти застосували в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь.

Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили захисники Авдіївки, Водяного, Славного та Павлополя.

На Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів агресор відкривав вогонь по українських опорних пунктах під Луганським.