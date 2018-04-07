У Секторі Газа застрелили палестинського журналіста

Палестинський журналіст Ясер Муртаджа, застрелений 6 квітня ізраїльськими силами під час масової демонстрації на півдні Сектору Газа, помер від поранень.

Про це повідомляє Аl Jazeera з посиланням на палестинське міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що 30-річний фотограф агентства Ain Media був поранений у живіт, незважаючи на те, що на ньому був синій бронежилет з написом "Преса".

"Ясер знімав своєю камерою поруч зі мною, коли ми чули звук стрілянини. Він просто упав на землю і сказав: "Мене підстрелили", - розповів Al Jazeera фотограф Хосам Салем, який був свідком події.

Об’єднання палестинських журналістів заявило, що під час протестів у п'ятницю було поранено ще сімох журналістів.

Об’єднання розмістило фотографії журналіста Халила Абу Атіра, якого було поранено під час висвітлення протесту в Газі у п'ятницю.

Разом з тим, ізраїльська армія заявила, що вона "не має наміру стріляти в журналістів, і обставини, в яких журналісти нібито поранені [збройними силами Ізраїлю], невідомі і досліджуються".

З початку акцій протесту 30 березня, коли десятки тисяч людей вийшли на прикордонну територію з Ізраїлем, з вимогою забезпечити право на повернення палестинських біженців, в даний час застрелено 31 палестинця.