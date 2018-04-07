У Ватикані колишнього дипломата арештували за дитячу порнографію

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Субота, 7 квітня 2018, 22:20

У Ватикані арештували колишнього дипломата, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії в США та Канаді.

Як повідомляє Reuters, у Ватикані в суботу заявили, що обвинуваченого Карло Альберто Капеллу заарештували після видачі відповідного ордера від головного магістрату Святого Престолу.

Він раніше працював у посольстві Ватикану в Вашингтоні, однак був відкликаний з посади в серпні минулого року.

У заяві Ватикану йдеться, що Капелла був арештований відповідно до статей закону 2013 року, підписаного папою Франциском. Статті, цитовані заявою, пов'язані з дитячою порнографією.

Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Зазначається, що Капелла увійшов до дипломатичного корпусу 2004 року, і перед тим як працювати в Вашингтоні, займав дипломатичні посади в Гонконгу та Італії.

Після того, як Капеллу було відкликано до Риму, поліція у Віндзорі, Канада, заявила, що видала ордер на його арешт за підозрою у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії в Інтернеті.

Українська правда
Теми: дипломатичні відносини
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