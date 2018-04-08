Супрун: у лікарні Вишневого був схований томограф, який не використовували

Експерт МОЗ, якого відрядили до лікарні міста Вишневого нібито для того, щоб оцінити можливість розміщення там медичного обладнання, яке мало бути поставлено в обмін на квартиру для Уляни Супрун, виявив там приховане діагностичне обладнання.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у коментарі ТСН, показаному в суботу.

"Ми дізналися, що ще з 2012 року в місті є КТ (комп'ютерний томограф – ред.), який навіть не стоїть у лікарні, а стоїть в коробках і навіть не використовувався. Це було б уже друге обладнання, а перше ще навіть не використовували", - зазначила вона.

Супрун також повідомила, що після оприлюднення історії з пропозицією хабаря помічник Олега Ляшка Олександр Богачов надіслав їй смс.

"Він запитав, чому я звинувачую його в такій справі, адже він хотів допомогти людям. Немає розуміння, що це корупція. Пропонування хабаря міністру від мера міста – на Заході це був би скандал на всю країну. Людина була б у суді, і вже через кілька місяців сиділа б у тюрмі", - сказала в.о. міністра.

Як повідомлялося, 14 березня 2018 року Уляна Супрун заявила, що понад рік тому звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію їй квартири у якості хабара від помічника народного депутата.

За словами Супрун, після заяви вона та її позаштатний радник брали участь у слідчих діях, щоб зафіксувати злочинні дії.

Пізніше стали відомі подробиці справи.

6 березня було оприлюднено відео, як Супрун пропонують хабар квартирою в обмін на медичне обладнання для лікарні міста Вишневого.