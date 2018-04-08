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Екс-президент Бразилії Лула да Сілва здався поліції

Неділя, 8 квітня 2018, 04:45

Засуджений за звинуваченням у корупції колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здався поліції.

Про це пише DW.com.

У суботу, 7 квітня, він покинув будівлю профспілки працівників металургійної промисловості в передмісті Сан-Паулу, в якій ховався.

Раніше в той же день сотні прихильників екс-глави держави, який досі користується популярністю в Бразилії, блокували будівлю профспілки, не даючи його автомобілю від'їхати.

Після затримання Лулу повинні доставити в місто Курітіба на півдні країни, де він буде відбувати призначений йому 12-річний термін покарання.

Напередодні, 6 квітня, 72-річний політик ухилився від добровільної явки в поліцію, як це було наказано рішенням судді, що виписав ордер на його арешт. Однак Лула да Сілва не здійснив спроби втечі, а сховався в будівлі профспілки, яку колись очолював.

Луїс Інасіу Лула да Сілва займав пост президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. Він мав намір висунути свою кандидатуру на нових виборах в жовтні 2018 року, на яких міг би стати фаворитом з рейтингом близько 36 відсотків.

Лівоцентристська Партія трудящих, заснована Лулою да Сілва, як і раніше підтримує його кандидатуру.

Бразилія переживає затяжну урядову кризу у зв'язку з масштабними антикорупційними розслідуваннями. Вони вже позбавили президентського крісла наступницю да Сілви – Ділму Руссефф. Їй оголосили імпічмент в серпні 2016 року. Також підозри в корупції висунуто і наступному главі держави  Мішелю Темеру.

Теми: Бразиліясудкорупція
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