Доба в АТО: 42 обстріли, один боєць ЗСУ отримав поранення

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Неділя, 8 квітня 2018, 07:31

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати "великоднє перемир’я" і здійснили 42 обстріли позицій українських захисників. Унаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Кам’янки, Талаківки та Водяного.

Гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували по захисниках Авдіївки та Шахти "Бутівка", великокаліберні кулемети – по оборонцях Харчовика, протитанковий ракетний комплекс – в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь.

Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили українські укріплення в районі Славного, Павлополя, Красногорівки, Широкиного, Гнутового та Харчовика.

На луганському напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Луганським. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Малинового.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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