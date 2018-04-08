Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед Великоднем бойовики стріляли 42 рази, є поранений

Неділя, 8 квітня 2018, 07:31

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати "великоднє перемир’я" і здійснили 42 обстріли позицій українських захисників. Унаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Кам’янки, Талаківки та Водяного.

Гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували по захисниках Авдіївки та Шахти "Бутівка", великокаліберні кулемети – по оборонцях Харчовика, протитанковий ракетний комплекс – в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь.

Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили українські укріплення в районі Славного, Павлополя, Красногорівки, Широкиного, Гнутового та Харчовика.

На луганському напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Луганським. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Малинового.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: