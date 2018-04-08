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За останні десять днів в поліцію Донеччини здалися 7 бойовиків

Неділя, 8 квітня 2018, 07:57

Згідно із законом, колишні учасники незаконних збройних формувань отримали шанс на нормальне життя без тюрми. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області

"З початку року до поліції Донеччини здалися 9 бойовиків, більшість яких – на минулому тижні. В основному це жителі підконтрольної Україні території, двоє – виїхали з окупованих міст, щоб розпочати нове життя у рамках закону. Вік колишніх учасників НЗФ - 22-46 років. Серед них одна жінка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, причиною здатися стало розуміння невідворотності покарання, адже з початку року поліцейські притягнули до відповідальності 74 бойовиків. А всього за три роки - понад 1200.

"Набридло ховатися", "хочу додому", "хочу почати життя спочатку" - мотив у всіх майже однаковий. Як повідомляється, екс-найманці визнають свою помилку та надають цінні свідчення про службу в "ДНР".

За словами колишніх бойовиків, про можливість уникнути відповідальності вони дізналися зі ЗМІ, прочитавши про своїх "колег", які добровільно здалися українській поліції.

Нагадаємо, відповідно до ч.6 ст.260 Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

Теми: АТОДонбасполіція
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