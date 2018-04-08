Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках та водоймах

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Неділя, 8 квітня 2018, 09:58

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають про розвиток весняного водопілля та підвищення рівнів води на річках та водоймах, що триватиме 8 -10 квiтня. 

За даними ДСНС, підйом рівнів води очікується а рiчках басейнів Прип'яті, середніх та нижніх течіях Сули, Псла, Ворскли - 0,1- 0,5 м з виходом води на заплаву, її подальшим затопленням (Сумська, Полтавська обл.), та на Волині - з досягненням вiдмiток початкового затоплення окремих господарських споруд у Ратнiвському, Старовижівському, Любешівському, Маневицькому р-нах. 

На річках басейну Десни, Сіверського Дінця підйом води очікується на 0,4 - 1,2 м з виходом води на заплаву Десни (в районі м.Новгород Сіверський) і малих річок у Чернігівській, Сумській областях та подальшим її затопленням на р.Убідь, р.Снов,  оточення водою понижених населених пунктів у Чернігівському район, початкове затоплення окремих господарських споруд та населених пунктів у Новопсковському районі Луганської області.

На Верхньому Дніпрі (у Чернігівської обл.) підвищення води можливе на 0,2-0,4 м з початковим виходом води на заплаву без негативних наслідків. 

Разом з тим 8-9 квітня у високогір'ї Iвано-Франкiвської і Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека 3 рiвня. 

У ДержНС зазначили також, що на період святкування Великодня підрозділи служби переходять на посилений режим несення служби.

"З 9 ранку 7 квітня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, а у разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тисяч чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки", - зазначили у відомстві. 

Українська правда
Теми: ДСНС погода
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