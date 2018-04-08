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Племінниці Скрипаля офіційно повідомили, що у Британії бачити її не хочуть

Неділя, 8 квітня 2018, 10:43
Племінниці Скрипаля офіційно повідомили, що у Британії бачити її не хочуть

Посольство Великобританії в РФ офіційно повідомило родичку Сергія і Юлії Скрипаль Вікторію про те, що їй відмовлено у в'їзді в країну.

Про це Вікторія Скрипаль повідомила 8 квітня, пише "Інтерфакс".

"Я отримала повідомлення, в якому причину відмови посольство пояснює тим, що Юля начебто не хоче мене бачити, що я до цього у Британії у Сергія Вікторовича (екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля) не була, що я не працюю, не надала (банківський) рахунок (мінімум на 150 тисяч рублів), а також що у мене відкрита дата повернення", - повідомила Вікторія Скрипаль.

Вона зазначила, що коли була у посольстві, чесно зізналася, що у неї немає рахунку з необхідною сумою.

"Дівчина, яка мені у посольстві допомагала із заповненням документів, сказала надіслати їм рахунок, на якому є 300 тисяч рублів, як мінімум, 150 тисяч. При цьому коли я була у посольстві, вони попросили надіслати який-небудь рахунок Сбєрбанка, я їм чесно сказала, що у мене його немає", - повідомила Скрипаль.

Вона додала, що "все зібрала і відкрила рахунок у "Сбєрбанку", а також отримала доручення від матері Сергія Скрипаля представляти її інтереси".

4 квітня Вікторія Скрипаль говорила, що перебуває у Москві і чекає на візу. 6 квітня стало відомо, що британська влада у візі їй відмовила

У повідомленні Великобританії про відмову у видачі візи Скрипаль зазначалося: "Немає жодних свідчень того, що раніше ви вже відвідували Сергія і Юлію Скрипаль у Великобританії. Зараз Скрипаль не може приймати гостей. Немає впевненості у тому, що Юлія Скрипаль хоче вашого візиту".

7 квітня Вікторія публічно звернулася до прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей з проханням переглянути питання про видачу їй британської візи, у якій їй відмовили. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяРосіяскандал
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