Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція: паски святили майже 7 млн людей, все пройшло спокійно

Неділя, 8 квітня 2018, 13:34

Великодня ніч в Україні минула спокійно, участь у богослужіннях взяли понад 6,8 мільйонів вірян.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції.

Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 23,7 тисячі правоохоронців.

У всіх регіонах держави в ніч на 8 квітня відбулися великодні богослужіння у понад 13,4 тисяч культових споруд.

Найчисленніші культові відправи відбулися у Львівській (1,59 млн. людей), Дніпропетровській (880 тис.), Київській (497 тис.) та Чернігівській (365 тис.) областях.

"Завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - повідомили в поліції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціярелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
поліція
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: