Поліція: паски святили майже 7 млн людей, все пройшло спокійно

Великодня ніч в Україні минула спокійно, участь у богослужіннях взяли понад 6,8 мільйонів вірян.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції.

Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 23,7 тисячі правоохоронців.

У всіх регіонах держави в ніч на 8 квітня відбулися великодні богослужіння у понад 13,4 тисяч культових споруд.

Найчисленніші культові відправи відбулися у Львівській (1,59 млн. людей), Дніпропетровській (880 тис.), Київській (497 тис.) та Чернігівській (365 тис.) областях.

"Завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - повідомили в поліції.