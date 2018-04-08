Поліція: паски святили майже 7 млн людей, все пройшло спокійно
Великодня ніч в Україні минула спокійно, участь у богослужіннях взяли понад 6,8 мільйонів вірян.
Про це повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції.
Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 23,7 тисячі правоохоронців.
У всіх регіонах держави в ніч на 8 квітня відбулися великодні богослужіння у понад 13,4 тисяч культових споруд.
Найчисленніші культові відправи відбулися у Львівській (1,59 млн. людей), Дніпропетровській (880 тис.), Київській (497 тис.) та Чернігівській (365 тис.) областях.
"Завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - повідомили в поліції.