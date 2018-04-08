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РФ обіцяє показати компромат на Британію про Березовського й Литвиненка

Неділя, 8 квітня 2018, 18:25

Генпрокуратура РФ має намір оприлюднити матеріали з листування з Лондоном, з яких нібито випливає, що в МВС Великобританії заздалегідь знали про загрозу життю колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, а також помилковий характер даних щодо підприємця Бориса Березовського.

Про це заявив генпрокурор РФ Юрій Чайка в інтерв'ю телеканалу НТВ, повідомляє "Інтерфакс".

"Ми проведемо брифінг для преси і оприлюднимо фактичні обставини, встановлені в ході слідства у кримінальній справі про незаконне отримання Борисом Березовським у вересні 2003 року притулку у Великобританії", - сказав Чайка.

Він зазначив, що будуть оприлюднені "копії окремих документів з листування з МВС Великобританії, в тому числі, і з Терезою Мей, яка в той період очолювала міністерство".

"Ці матеріали прямо вказують на те, що британська влада знала про неправдивий характер заяви щодо замаху на Березовського, але все одно надала йому статус біженця", - сказав Чайка.

"Крім того, ми довели, що в МВС Великобританії ще за кілька місяців до смерті Литвиненка знали про загрозу його безпеці, а також безпеці інших осіб, але ніяких заходів для їх захисту вжито не було", - додав він.

67-річний олігарх Борис Березовський помер у своєму будинку в Аскоті (графство Беркшир) 23 березня 2013 року. 26 березня Скотланд-Ярд опублікував офіційні результати розтину його тіла - фахівці не виявили ознак насильницької смерті, все вказує на те, що бізнесмен повісився.

Колишній співробітник КДБ і ФСБ Олександр Литвиненко, який отримав у 2000 році політичний притулок у Великобританії, помер 24 листопада 2006 році в Лондоні. Після смерті в його організмі був виявлений радіоактивний елемент полоній-210. За офіційною версією Лондона, вбивство скоїв депутат Держдуми Андрій Луговий зі схвалення російського керівництва.

Теми: РосіяВелика Британія
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