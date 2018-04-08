У Миколаївському СІЗО десятки в'язнів відмовлялися заходити до камер

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Неділя, 8 квітня 2018, 20:31

У Миколаївському слідчому ізоляторі 8 квітня кілька десятків в'язнів після прогулянки відмовилися зайти в камери.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили в черговій частині Миколаївського СІЗО.

"8 квітня в Миколаївському СІЗО частина підозрюваних відмовилася за розпорядженням адміністрації заходити в камери. Ситуація контрольована, з підозрюваними ведуться перемовини. Жодних бунтів чи погромів наразі не зафіксовано", - сказали у СІЗО.

Пізніше прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак повідомив, що наразі ситуація на території СІЗО спокійна.

"Протягом останніх двох годин ситуація на території Миколаївського СІЗО спокійна", - сказав він.

За його словами, вранці у неділю близько 20 арештантів відмовилися заходити у камери після прогулянки в дворі СІЗО, однак після переговорів інцидент було вичерпано.

Жодних спецзасобів при цьому не застосовувалося, наголосив Маслак.

Теми: Миколаїв СІЗО
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