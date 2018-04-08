Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаївському СІЗО десятки в'язнів відмовлялися заходити до камер

Неділя, 8 квітня 2018, 20:31

У Миколаївському слідчому ізоляторі 8 квітня кілька десятків в'язнів після прогулянки відмовилися зайти в камери.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили в черговій частині Миколаївського СІЗО.

"8 квітня в Миколаївському СІЗО частина підозрюваних відмовилася за розпорядженням адміністрації заходити в камери. Ситуація контрольована, з підозрюваними ведуться перемовини. Жодних бунтів чи погромів наразі не зафіксовано", - сказали у СІЗО.

Пізніше прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак повідомив, що наразі ситуація на території СІЗО спокійна.

"Протягом останніх двох годин ситуація на території Миколаївського СІЗО спокійна", - сказав він.

За його словами, вранці у неділю близько 20 арештантів відмовилися заходити у камери після прогулянки в дворі СІЗО, однак після переговорів інцидент було вичерпано.

Жодних спецзасобів при цьому не застосовувалося, наголосив Маслак.

Теми: МиколаївСІЗО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Миколаїв
Росіяни вдарили ракетою в об'єкт інфраструктури в Миколаєві
Ворог атакував Миколаїв ракетами, у місті пролунав вибух
"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: