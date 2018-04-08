У понеділок в Україні буде по-літньому тепло
9 квітня по всій Україні очікується погода без опадів, температура на заході країни досягатиме 24 тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура по Україні вночі 0-5° тепла, у західних областях 4-9°; вдень 17-22°, на заході країни до 24°, на узбережжі морів 11-16° тепла.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 18-20°.
У Львові температура вночі 6-8° тепла, вдень 21-23°.
В Одесі температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° .
У Дніпрі температура вночі 3-5° тепла, вдень 18-20°.
У Харкові температура вночі 2-4° тепла, вдень 18-20°.
У Карпатах температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.