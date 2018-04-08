У понеділок в Україні буде по-літньому тепло

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Неділя, 8 квітня 2018, 20:49

9 квітня по всій Україні очікується погода без опадів, температура на заході країни досягатиме 24 тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура по Україні вночі 0-5° тепла, у західних областях 4-9°; вдень 17-22°, на заході країни до 24°, на узбережжі морів 11-16° тепла.

 

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 18-20°.

У Львові температура вночі 6-8° тепла, вдень 21-23°.

В Одесі температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° .

У Дніпрі температура вночі 3-5° тепла, вдень 18-20°.

У Харкові температура вночі 2-4° тепла, вдень 18-20°.

У Карпатах температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

Українська правда
Теми: погода
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