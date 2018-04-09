Екіпаж "Норду" може потрапити до Криму без українських паспортів - постпред президента

Постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін висловив побоювання, що екіпаж судна "Норд" може потрапити до окупованого Криму через КПВВ "Чонгар" без українських документів.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, але потім видалив пост, передає "Громадське радіо".

"На додаток до попередньої інформації мушу з сумом констатувати, що скоріш за все екіпаж "Норду" сьогодні випустять до ТОТ Криму через КПВВ "Чонгар" без українських паспортних документів. Вони скоро будуть там. Після свят перше, що буду робити - ставити питання про висвітлення персоналій, які пішли на цей договорняк з окупантами. Даю підказку - це не ДПС, не НП, не СБ…", - написав Бабін.

Скрін зі сторінки у Facebook Бориса Бабіна

Пізніше у коментарі "Громадському радіо" представник президента заявив, що публікація і справді відповідає дійсності, але варто "почекати до розвитку подій", щоб його ніхто не звинувачував у маніпулюванні фактами.

"Те, що написав, воно відповідає дійсності. Давайте подивимось, як буде розвиватися ситуація після того, як стало відомо, що ми про це знаємо", - підкреслив він.

"У нас була інформація про те, що, на жаль, є ситуація, коли є якась домовленість незрозуміло кого з ким, що людей пропустять, потім ми зв’язалися із прикордонниками, із Службою безпеки, як то кажуть, звірили годинники. І зараз подивимось на належну законність під час перетину людей через КПВВ", - розповів представник президента.

За його словами, варто почекати щонайменше до ранку, оскільки екіпаж ще на материковій Україні.

"Люди ще не в Криму, є ризики безумовні, бо та сторона хоче, щоб у них був пасхальний інфопривід, що ось вони звільнили від "хунти" дев’ять невідомо кого. Але це наші громадяни і ми будемо вирішувати, як вони перейдуть", - додав він.

Перед цим адвокат екіпажу Дмитро Щербина розповів, що екіпаж судна "Норд" їде до адміністративного кордону із Автономною республікою Крим, щоб спробувати перейти контрольний пункт в’їзду-виїзду.



"Зараз їдуть до адмінкордону з півостровом. Будуть через пункт пропуску в Криму проходити", - зазначив Щербина.

Адвокат заявив, що не володіє інформацією, чи привезуть екіпажу українські паспорти для перетину. Але він підкреслив, що зараз у екіпажу є тільки документи на повернення, видані консульством РФ.

Раніше в неділю Держприкордонслужба повідомила, що команда судна "Норд" в ніч на 8 квітня намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області на автомобілях із дипломатичними номерами РФ.

"На паспортний контроль вони пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону... За спробу порушення кордону на осіб складено протоколи за ч.1 ст.204-1 КУпАП", - повідомили прикордонники.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний західу вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі.