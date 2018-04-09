Правляча в Угорщині партія Фідес, очолювана прем’єром Віктором Орбаном, впевнено посіла перше місце на парламентських виборах.

Про це свідчать результати підрахунку голосів, оприлюднені Центрвиборчкомом.

Після підрахунку 75% бюлетенів за партійними списками, партія Орбана має підтримку 49,24% виборців. На другому місці – праворадикальна партія Йоббік із 19,91% голосів. Лівоцентристи з MSZP – 11,99%, LMP – 6,56%, DK – 5,37%

Таким чином, після розподілу "бонусів" від тих партій, що не подолали бар'єр, партія Орбана матиме понад 50% мандатів, розподілених за партійними списками.

Фактичний розподіл голосів в парламенті буде дуже сильно залежати від результатів мажоритарних виборів, однак там партія Орбана, як очікується також візьме понад половину місць.

Водночас, нинішній результат партійного голосування свідчить, що Фідес майже напевне не матиме конституційної більшості (2/3 голосів) у новому парламенті Угорщини.

Варто зауважити, що перші дані підрахунку голосів дані були опубліковані суттєвою пізніше, аніж очікувалося. Планувалося, що виборчі дільниці припинять роботу о 19:00 за місцевим часом, однак – через надвисоку явку – ввечері перед окремими дільницями у чергах лишалися сотні людей. Робота комісій була продовжена, щоби змогли проголосувати всі, хто став у чергу до 19:00.

Європейська правда