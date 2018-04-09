На Великдень у зоні АТО 35 обстрілів, 5 поранених

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Понеділок, 9 квітня 2018, 07:24

У неділю зафіксовано 35 обстрілів українських позицій з боку бойовиків, 5 військових отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював наші укріплення поблизу Луганського",  йдеться у звіті.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї вогонь вівся по захисниках Світлодарська. Також гранатомети окупанти застосували неподалік Кримського та Валуйського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Водяного, Лебединського, Богданівки, Кам’янки, Пищевика та Широкиного", – наголосили у штабі.

Крім цього, в районі Богданівки ворог застосував озброєння БМП, неподалік Водяного, Гнутового та Пищевика – великокаліберні кулемети, по захисниках Авдіївки, Павлополя, Талаківки та Шахти "Бутівка" – стрілецьку зброю, а по оборонцях Широкиного – вівся снайперський вогонь.

Теми: АТО Донбас
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