МОН нагадало, що Україна не визнає дипломи з окупованих територій

Міністерство освіти і науки наголошує, що в Україні та інших країнах світу не визнають будь-які освітні документи, видані на окупованих територіях Донецької і Луганської областей та АР Крим.

Відповідне роз’яснення опубліковано в понеділок на сайті Міністерства "у відповідь на численні звернення громадян".

Водночас відзначається, що студенти, які почали навчання до 2014 року в закладах вищої освіти України на території Донецької та Луганської областей, що опинилась під окупацією Росії, можуть продовжити навчання у будь-якому виші України. Порядок поновлення визначений в наказі МОН від 19 січня 2017 року.

Студенти, які проходили навчання після 20 лютого 2014 року в системі вищої освіти на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, можуть пройти в українських вишах атестацію для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання. Порядок атестації визначений в наказі МОН від 19 травня 2016 року.

Також у МОН нагадують, що вступники з окупованих територій Донбасу і Криму, які хочуть здобути українську освіту, можуть вступити до переміщених або уповноважених закладів вищої освіти за спрощеною процедурою.

Для цього на базі зазначених вишів діятимуть освітні центри – планується, що цього року вони працюватимуть з 19 червня до 30 вересня.