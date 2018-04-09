У Львові відвідувач ресторану помер після конфлікту з охоронцями

Вночі 9 квітня після конфлікту, який відбувся у приміщенні львівського ресторану "Старгород", помер 31-річний мешканець Червонограда.

Інформацію про смерть відвідувача ресторану виданню Zaxid.net підтвердила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

За її словами, наразі точно невідомо, від чого помер відвідувач ресторану.

"Близько 03:00 на 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка на вул. Римлянина. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події, встановила, що загиблим є 31-річний мешканець Червонограда. Наразі не можемо говорити, що він помер внаслідок побиття охоронцями ресторану – тіло скеровано на експертизу і лише після її проведення буде відома причина смерті", – розповіла Добровольська.

За інформацією поліції, у ресторані дійсно був конфлікт з охоронцями.

Пізніше поліція Львівщини повідомила, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає покарання від семи до десяти років позбавлення волі.

"9 квітня близько третьої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Римлянина у Львові охоронці розважального закладу побили одного з відвідувачів. Чоловік помер до приїзду лікарів", - зазначили в поліції.

Водночас, за словами очевидців, чоловік помер після того, як його побила охорона закладу.

У самому "Старгороді" відмовилися коментувати цей випадок.

Видання зазначає, що ресторан "Старгород" не вперше фігурує у подібних інцидентах. Останній з них був у грудні 2017 року, коли охоронців закладу звинуватили у побитті учасників АТО.