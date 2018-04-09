У Львові відвідувач ресторану помер після конфлікту з охоронцями

Вночі 9 квітня після конфлікту, який відбувся у приміщенні львівського ресторану "Старгород", помер 31-річний мешканець Червонограда.

Інформацію про смерть відвідувача ресторану виданню Zaxid.net підтвердила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

За її словами, наразі точно невідомо, від чого помер відвідувач ресторану.

"Близько 03:00 на 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка на вул. Римлянина. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події, встановила, що загиблим є 31-річний мешканець Червонограда. Наразі не можемо говорити, що він помер внаслідок побиття охоронцями ресторану – тіло скеровано на експертизу і лише після її проведення буде відома причина смерті", – розповіла Добровольська.

За інформацією поліції, у ресторані дійсно був конфлікт з охоронцями.

Водночас, за словами очевидців, чоловік помер після того, як його побила охорона закладу.

У самому "Старгороді" відмовилися коментувати цей випадок.

Видання зазначає, що ресторан "Старгород" не вперше фігурує у подібних інцидентах. Останній з них був у грудні 2017 року, коли охоронців закладу звинуватили у побитті учасників АТО.