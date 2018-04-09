Франція: Трамп і Макрон обмінялись даними, що підтверджуюуть хіматаку в Сирії

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Понеділок, 9 квітня 2018, 12:50

Президенти США та Франції узгодили свої позциії щодо хімічної атаки у сирійській Східній Гуті перед засіданням Ради безпеки ООН

Про це повідомили у Єлисейському палаці.

Зазначається, що Трамп та Макрон обмінялися інформацією, яка підтверджує використання хімічної зброї в Сирії. Вони доручили своїм командам поглибити обміни інформацією в найближчі дні.

Трамп і Макрон скоординували свої дії та ініціативи в рамках Ради Безпеки ООН, яка проведе засідання щодо хіматаки в Сирії у понеділок, 9 квітня в Нью-Йорку.

Обидва президенти погодилися підтримувати тісні контакти і знову обговорити це питання протягом наступних 48 годин.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про хімічну атаку на Східну Гуту у Сирії, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Європейська правда

Теми: Франція США Сирія
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