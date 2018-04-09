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Туреччина готова направити миротворців на Донбас

Понеділок, 9 квітня 2018, 13:23

Туреччина висловила готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба президента за підсумками зустрічі Петра Порошенка з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу у Стамбулі в понеділок.

"Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь", - йдеться в повідомленні.

Порошенко поінформував турецьку сторону про ситуацію на Донбасі. Окрім цього, відбувся обмін думками щодо ситуації в окупованому Росією Криму, зокрема щодо звільнення з російських в’язниць українських політичних в’язнів.

Сторони також засудили використання хімічної зброї на території Сирії.

Окремо були обговорені ключові напрями поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також можливості реалізації спільних проектів в енергетичній сфері. Серед іншого, йшлося про тристороннє співробітництво між Україною, Туреччиною та Катаром.

У зустрічі також взяли участь міністр закордонних справ Павло Клімкін та заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Як повідомлялося, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.

Українська правда
Теми: ТуреччинамиротворціДонбас
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