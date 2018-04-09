МНС окупантів: у ДТП з електричкою і маршруткою в Криму загинули українці

Двоє громадян України виявилися серед п'яти загиблих у дорожній аварії на нерегульованому залізничному переїзді на півночі окупованого Криму, решта - громадяни Росії.

Про це повідомив у понеділок "Інтерфаксу" представник кримського "управління МНС".

"Родичам повідомили в Україну, вони їдуть сюди для остаточного впізнання і щоб забрати тіла", - сказав співрозмовник агентства.

Також двоє українців є серед семи постраждалих у тому ж ДТП.

Як повідомлялося, аварія сталася 8 квітня під Армянськом, коли маршрутка "Севастополь-Армянськ" виїхала на залізничні колії перед електричкою "Керч-Армянськ". Приміський потяг не зійшов з рейок після зіткнення.