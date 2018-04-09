Українцю Грибу в російському СІЗО не надають меддопомоги – батько

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Понеділок, 9 квітня 2018, 14:55

Українцю Павлу Грибу у російському СІЗО не надають медичної допомоги, його стан погіршується.

Про це написав у понеділок в Facebook його батько Ігор Гриб.

"Павло почувається дуже зле, була блювота та сильний біль в животі. Адміністрація СІЗО на скарги Павла про погіршення здоров'я не реагує, медична допомога не надається", - заявив батько Павла.

"Відкриття внутрішньої кровотечі може відбутись в будь-який час. Життя Павла в небезпеці!", - додав він.

За словами Ігоря Гриба, російський адвокат Павла перебуває в СІЗО-5 Краснодара на слідчих діях.

Як повідомлялося, 21 березня Російський апеляційний суд залишив під вартою до травня українця Павла Гриба, який у серпні 2017 року був викрадений у Білорусі і перебуває в СІЗО Краснодара за звинуваченням у підготовці теракту.

Раніше повідомлялося, що російський суд продовжив арешт Гриба до 4 травня.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я.

Генконсульство України також неодноразово направляло звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака.

Проте, так і не отримавши відповіді, Україна вирішила самовільно відправити групу лікарів, яких до українця не пустили.

В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Українська правда
Теми: політв'язні Росія
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