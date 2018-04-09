Бойовики знову порушили "перемир'я", троє бійців зазнали поранень

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Понеділок, 9 квітня 2018, 18:54

У понеділок представники ОРДЛО знову порушили "перемир'я" та здійснили 18 обстрілів по силах АТО, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами, троє бійців ЗСУ зазнали поранень. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 9 квітня.

Зокрема на донецькому напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Широкиного та Лебединського, зі 120-мм мінометів – поблизу Водяного. Біля Лебединського бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного та Водяного бойовики стріляли з гранатометів різних систем. Великокаліберні кулемети бойовики застосували в районі Пищевика, стрілецьку зброю – біля Пісків та шахти "Бутівка".

На луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся біля Луганського, з гранатометів по силам АТО били біля Світлодарська та Катеринівки.

Теми: АТО Донбас
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