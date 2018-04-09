Cуд в РФ відмовив Siemens у позові щодо "кримських турбін"

В РФ вищий господарський суд підтвердив рішення Арбітражного суду Москви, який відмовив ТОВ "Сіменс технології газових турбін" у позові до двох структур "Ростеха" у справі про "кримські турбіни".

Рішення суду було оприлюднено 9 квітня, повідомляє Інтерфакс.

Siemens звинувачує компанії "ВО "Технопромекспорт" та ВО "Технопромекспорт" у тому, що вони незаконно перемістили до Криму чотири турбіни, поставлені для будівництва електростанцій в Тамані.

Згідно з санкційними обмеженнями, Siemens забороняла використовувати свої турбіни для виробництва електроенергії в Криму, оскільки ЄС не визнає статус анексованого півострова.

У Siemens вимагали повернути турбіни і визнати угоди з продажу техніки недійсними. У компанії заявляли, що після монтажу обладнання втратить свою вартість (близько 150 млн євро) і просили про забезпечувальні заходи за позовами, але суд у цих заходах відмовив.

У відповідь на переміщення турбін ЄС запровадив проти 3 російських компаній і 3 фізосіб додаткові санкції.

9 квітня, виступаючи на засіданні суду, представник компанії "Сіменс" заявив, що суд першої інстанції при винесенні оскаржуваного рішення неправильно застосував норми матеріального права, у зв'язку з чим було ухвалено неправильне рішення.

Також у "Сіменс" заявили, що суд проігнорував факт, що відповідачі "обґрунтовано не спростували факт укладення договору під впливом обману".

Раніше дев'ятий арбітражний апеляційний суд вже визнав законною відмову суду нижчої інстанції прийняти забезпечувальні заходи за позовом російської "дочки" німецького концерну Siemens до структур "Ростех" з приводу поставки турбін для споруджуваних в Криму електростанцій.

Росія в обхід санкцій доправила до окупованого Криму турбіни для електростанцій, виготовлені компанією Siemens у липні 2017 року. Станції мають почати роботу у травні-червні 2018 року.