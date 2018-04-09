Порошенко похвалився 76 позицією України у Doing Business

1540 переглядів
Понеділок, 9 квітня 2018, 21:58

З 2013 року Україна піднялася на 76 сходинку у рейтингу Світого банку "Doing Business" та прагне опинитися у першій 50-ці.

Про це в інтерв’ю німецькій діловій газеті Handelsblatt заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми рішуче здійснюємо реформи аби значно покращити інвестиційний клімат. Але більше, ніж моїм словам як президента, можна довіряти оцінці Світового банку - у його рейтингу Doing Business Україна піднялася з позиції 137 до мого приходу до влади у 2013 році, на 76-ту сходинку – минулого року", - зазначив Порошенко.

За його словами, такої динаміки не продемонструвала жодна країна.

"І ми робимо все можливе, аби опинитися ближчим часом у першій 50-ці. Найголовніше – це думка інвесторів: багато впливових фірм прийшли або повернулися до України", - додав президент.

Теми: Порошенко інвестиції
powered by lun.ua
По темі
Порошенко: У питанні миротворців ООН на Донбасі є певні зрушення 9 квітня 2018, 17:04
Порошенко привітав з Великоднем і нагадав про армію та миротворців 8 квітня 2018, 09:32
Клімкін: Порошенко узгодить з Меркель деталі введення миротворців на Донбас 7 квітня 2018, 01:40
Усі новини
Головні новини
Трамп обіцяє "швидке рішення" щодо Сирії
Санкції США: За добу російські олігархи втратили понад $12 мільярдів, рубль обвалився
Бойовики знову порушили "перемир'я", троє бійців зазнали поранень
Порошенко: У питанні миротворців ООН на Донбасі є певні зрушення
Усі новини
Досвід

Київські ресторатори — про найбільш відданих відвідувачів

їжа

Що готувати в квітні: рецепти страв із сезонних продуктів