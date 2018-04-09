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Порошенко похвалився 76 позицією України у Doing Business

Понеділок, 9 квітня 2018, 21:58

З 2013 року Україна піднялася на 76 сходинку у рейтингу Світого банку "Doing Business" та прагне опинитися у першій 50-ці.

Про це в інтерв’ю німецькій діловій газеті Handelsblatt заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми рішуче здійснюємо реформи аби значно покращити інвестиційний клімат. Але більше, ніж моїм словам як президента, можна довіряти оцінці Світового банку - у його рейтингу Doing Business Україна піднялася з позиції 137 до мого приходу до влади у 2013 році, на 76-ту сходинку – минулого року", - зазначив Порошенко.

За його словами, такої динаміки не продемонструвала жодна країна.

"І ми робимо все можливе, аби опинитися ближчим часом у першій 50-ці. Найголовніше – це думка інвесторів: багато впливових фірм прийшли або повернулися до України", - додав президент.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкоінвестиції
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