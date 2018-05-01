Слідство два місяці не проводить дій у "справі Веджіє Кашка" – адвокат

Слідчі органи РФ в Криму впродовж останніх 2 місяців не проводять жодних слідчих дій відносно фігурантів "справи Веджіє Кашка" Бекіра Дегерменджи, Асана Чапуха, Казіма Аметова і Руслана Трубача.

Про це на засіданні громадського об'єднання "Кримська солідарність" заявив адвокат Трубача Іслям Велієв, передає "Крим.Реалії".

"Російське слідство нічого не проводить із нашими підопічними практично два місяці. Єдине – продовжують запобіжний захід. І які б клопотання захист не заявляв, щоб зрушити справу з мертвої точки, а віз і нині там", – підкреслив адвокат.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".