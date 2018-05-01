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США заявили про завершення операції проти ІДІЛ в Іраку

Вівторок, 1 травня 2018, 02:57

Командування об'єднаної коаліції на чолі з США оголосило про завершення основних бойових операцій проти "Ісламської держави" (ІДІЛ) в Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

30 квітня під час офіційної церемонії закрили штаб оперативних військ у Іраку.

Очолювана США коаліція заявила, що її відносини з іракськими збройними силами будуть розвиватися "від підтримки і сприяння бойових дій до навчання і розвитку самодостатніх можливостей сил безпеки Іраку".

Частина американських військових залишиться в Іраку для тренування місцевої армії.

У лютому повідомлялося, що США починають виводити свої війська з Іраку після заяви Багдада про перемогу над "Ісламською державою" в минулому році.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Ірак заявив про закінчення війни з терористичним угрупованням "Ісламська держава" на своїй території.

Теми: СШАІрактероризм
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