КМДА: Завершення угоди з "Київенерго" не вплине на тарифи

Організаційні процеси завершення угоди з ПАТ "Київенерго" не спричинять підвищення тарифів на опалення та гарячу воду для киян.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

"Тарифи на тепло – це структурована річ. "Левову" частку тарифу на тепло складає вартість природного газу. Тому тариф на теплову енергію залежатиме від того, як змінюватиметься ціна на газ. Якщо ціна на газ не змінюватиметься, то тарифи на тепло також залишаться незмінними", – пояснив він.

Пантелеєв підкреслив, що одним зі стратегічних завдань міської влади в найближчі 5-10 років є модернізація системи теплозабезпечення міста. Це дозволить знизити неефективні теплові втрати, що впливають на тариф.

За його словами, планування та виконання цієї роботи проводиться із залученням міжнародних компаній.

Пантелеєв зауважив, що для повноцінної модернізації теплового господарства столиці необхідні колосальні кошти, адже переважна більшість мереж зношені, об’єкти теплогенерації збудовані десятки років тому.

"Необхідне гібридне фінансування. Будемо акумулювати і кошти міста, але орієнтуватися і на залучення коштів під окупні проекти", – зауважив він.

Як повідомлялося, 24 квітня Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ "Київенерго" в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу "Енергія" до 31 липня 2018 року.

Термін дії договору з ПАТ "Київенерго" на використання ТЕЦ, теплових мереж та інших комунальних енергетичних об'єктів столиці спливав 27 квітня 2018 року.

У 2017 році закінчився договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці. КМДА продовжила дію договору до кінця опалювального сезону 2017-2018 років.

До нового опалювального сезону теплове господарство Києва буде готувати вже комунальне підприємство "Киїевтепломережі". Однак, як виявилося, у підприємства немає для цього повноважень - немає ні ліцензії, ні затверджених тарифів.

Проте міська рада схвалила виділення понад 1 млрд грн на підтримку комунального підприємства в перші місяці роботи.