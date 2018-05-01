Київ: на Трухановому острові з води виловили боєприпаси й вибухівку

У Києві на Трухановому острові виявлено пакунок з боєприпасами та вибухівкою.

Як повідомляє поліція Києва, на пакунок із небезпечними предметами натрапили випадкові перехожі, які з магнітом шукали затонулі речі.

Правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що він виловив у воді відро та пакунок із патронами та гранатами.

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При огляді речей виявили предмети, схожі на чотири корпуси гранат, запали, п’ять тротилових шашок, десять пострілів для підствольного гранатомета, п’ять магазинів до автомата та понад 1,5 тисячі патронів різного калібру. Усе це відправили для проведення експертизи.

Матеріали внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Оперативники працюють над встановленням власника вилучених предметів.