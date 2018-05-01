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Колишню сторінку штабу АТО зламали

Вівторок, 1 травня 2018, 10:27

Колишню сторінку прес-центру штабу АТО в Facebook зламано.

Станом на ранок вівторка, на сторінці www.facebook.com/ato.news рекламуються незаконні збройні формування ОРДЛО.

Оновлено: Станом на 10:40 сторінка недоступна.

Водночас інформація про ситуацію на Донбасі тепер публікується на іншій сторінці: https://www.facebook.com/jfo.news/

Як відомо, 30 квітня президент Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про зміну формату АТО на операцію Об'єднаних сил. 

Прес-центр штабу АТО повідомив у понеділок, що припиняє свою діяльність.

Українська правда
Теми: АТОінтернет
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