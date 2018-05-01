Колишню сторінку штабу АТО зламали
Вівторок, 1 травня 2018, 10:27
Колишню сторінку прес-центру штабу АТО в Facebook зламано.
Станом на ранок вівторка, на сторінці www.facebook.com/ato.news рекламуються незаконні збройні формування ОРДЛО.
Оновлено: Станом на 10:40 сторінка недоступна.
Водночас інформація про ситуацію на Донбасі тепер публікується на іншій сторінці: https://www.facebook.com/jfo.news/
Як відомо, 30 квітня президент Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про зміну формату АТО на операцію Об'єднаних сил.
Прес-центр штабу АТО повідомив у понеділок, що припиняє свою діяльність.
Українська правда